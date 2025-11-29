La Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL) dejó abandonada una obra de pavimentación en el pueblo joven San Martín, afectando a más de 30 mil habitantes. Los trabajos tenían un plazo de 03 meses y debieron culminar el 05 de noviembre; sin embargo, solo se hicieron huecos y zanjas, dejando las vías intransitables.

Detalles de obra abandonada

Se trata de una obra ejecutada mediante administración directa por la propia comuna, con una inversión de S/ 3 millones 086 mil soles. Por este motivo, los vecinos interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra el alcalde Percy Ramos Puelles y sus funcionarios de confianza.

“Hace 03 meses que han roto todas nuestras calles, las han dejado con enormes huecos y con los desmontes arrumados al contorno de estos, sin ser retirados. La rotura de calles ha servido para llenarse de basura y cuando llueve se forman enormes lagunas que se convierten en focos infecciosos”, reza la denuncia.

En diálogo con Correo, el ciudadano Milton Huamán Veramatus señaló que la municipalidad ha puesto como excusa la falta de apoyo del Gobierno Regional de Lambayeque (Gore).

Obra abandonada en la ciudad de Lambayeque.

“Ahora le echan la culpa al Gore, que no les han mandado los materiales necesarios para que ellos continúen la obra, cuando eso sería mentira, porque es una obra por administración directa”, aseveró.

Dijo que tras presentar la denuncia, personal edil se presentó justamente frente a su vivienda para retomar los trabajos.

“Han pasado 3 meses y 18 días y recién hoy (ayer), porque yo he hecho el reclamo, han venido a mi cuadra, la calle Luis Negreiros, a hacer huecos, supuestamente porque reactivan la obra. Dicen que es una ampliación porque el Gore no les ha dado el material y estarán acabando el 25 de febrero. Es un abuso lo que está cometiendo este alcalde”, manifestó.

Finalmente, lamentó que las dos regidoras que tienen su domicilio en la zona afectada no se pronuncien en defensa de los vecinos.

“Yo tengo a mi padre delicado de salud, tengo que llevarlo a dializar y esos huecos me impiden a la hora que lo llevo y lo traigo. Hace unos días colapsó el desagüe y no pudo entrar la máquina porque los huecos lo impiden. ¿Ante una emergencia, cómo entrarían los bomberos o una ambulancia?”, aseveró.