Un modus operandi que roza lo delictivo habrían empleado trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL) para lograr que el Pleno del Concejo apruebe dos solicitudes de donación en plena coyuntura electoral. Según denunció un regidor, los responsables forzaron el estante de la sala de regidores, sustrajeron expedientes aún sin dictamen y los incluyeron ilegalmente en la sesión del último viernes.

Expedientes sustraídos antes de la sesión

“El lunes, temprano, las secretarias encuentran la impresora enchufada y prendida. Luego descubren que la cerradura del armario había sido palanqueada y habían sustraído dos expedientes que no estaban aptos para pasar a la sesión del pleno”, reveló el regidor Walther Zunini.

Debido a esa maniobra, los regidores terminaron aprobando —sin la revisión correspondiente— la donación de 45 sillas de ruedas y una colaboración para la Hermandad Virgen de la Medalla Milagrosa.

“Tenemos informes de quienes estarían comprometidas en estos actos delincuenciales. El fondo del problema es que tratan de utilizar los recursos municipales con fines políticos, porque ni siquiera se ha coordinado con Conadis”, advirtió Zunini.

Acusación de uso político del presupuesto

El concejal sostuvo que el alcalde Percy Ramos y sus funcionarios solo han ejecutado el 65% del presupuesto, porque “esperarían el momento oportuno para hacer proselitismo y festín con los recursos públicos”.

Recordó que la ley obliga a destinar 1% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) a personas con discapacidad: 0,5% para la compra de sillas de ruedas, muletas y equipos de apoyo, y otro 0,5% para rampas y accesibilidad. “Presupuesto tienen; la Gerencia de Desarrollo Social debió planificar ese gasto y coordinar con Conadis”, afirmó.

Sesión maratónica y sin filtros técnicos

Zunini criticó también que la compra de las sillas de ruedas pudo proyectarse con anticipación, pero se esperó todo el año para materializar la donación.

“El viernes, la sesión de concejo fue convocada para las 4:00 de la tarde, pero empezó a las 5:30 y se prolongó hasta la 1:30 de la mañana. Hemos debatido unos 15 expedientes, entre técnicos, obras, informes y solicitudes de donación. Parecemos una Beneficencia pública, donde aparece un benefactor, un alcalde, con navidades adelantadas para determinados sectores”, cuestionó.