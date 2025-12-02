El exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, planteó un recurso para que el Poder Judicial de Lambayeque haga el cómputo de su prisión preventiva. A través de su defensa, aseguró que lleva 11 años recluido por el caso ‘Los Limpios de la Corrupción’, y que este proceso aún no se resuelve.

Acumulación de pena

Torres busca que el juzgado anticorrupción contabilice los tres años de prisión suspendida que recibió en octubre de 2014, luego de haber sido capturado por liderar una red delictiva en la municipalidad de Chiclayo. Actualmente, Torres cumple condenas por corrupción en su gestión en un establecimiento penitenciario local. La sumatoria de estas penas indica que podría recuperar su libertad recién en 2028.

Sin embargo, sus abogados consideran que mantener en suspenso el cómputo de prisión preventiva es irrazonable, dado el tiempo transcurrido, pues la acusación por el expediente N° 5207-2014, por presunto lavado de activos y asociación ilícita, estaba por ser ingresada al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria.

Además, señalan que es posible que la sentencia por ese caso resulte absolutoria. Pero un escenario así también sería desfavorable para Torres, pues esos tres años que busca incluir se reducirían a nada.

Este diario conoció la posición del Ministerio Público, que se opone al pedido. Según la institución, las condenas por corrupción, aunque derivadas del caso principal N° 5207-2014, al desacumularse se convirtieron en procesos independientes. Además, precisaron que algo similar ocurrió con Katiuskha del Castillo, expareja de Torres. Con la diferencia de que su abogado pidió el cómputo, al considerar que su condena por colusión estaba por finalizar, lo que aún no aplicaría para el exalcalde.