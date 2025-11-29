De nunca acabar. Ni siquiera ha empezado el mes de diciembre y miles de comerciantes ambulantes ya han tomado las calles aledañas al mercado Modelo de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Frente a esta situación, policías municipales y agentes de Serenazgo intentaron recuperar los espacios públicos, pero fueron agredidos verbal y físicamente por envalentonadas vendedoras.

Detalles de agresión

El momento fue grabado por los propios trabajadores municipales y compartido en redes sociales, donde expresaron su descontento por la falta de autoridad que generaría la corrupción.

“En este video podemos observar que comerciantes ambulantes ubicados cerca al mercado Modelo insultan y enfrentan públicamente a un supervisor de la policía municipal delante de sus dirigidos, lo cual demuestra que la autoridad en las calles se ha perdido por completo”, dijeron.

Precisamente, en el video se escucha a una de las ambulantes encarar al supervisor, quien intenta negar las acusaciones pero es rápidamente refutado e insultado.

“Cómo para meterte adentro a los puestos para que te den la plata, ahí sí no dices nada, qué piensas, que yo no te he seguido, llevándote a la gente para allá, para que te den la plata. No te da vergüenza, mira los tremendos carretones allá, por qué no botas allá, botas lo que te conviene, qué, porque no ten acá la bolsa. No lo niegues, yo te he visto, no seas mentiroso, a mí no me vas venir a engañar, ya me tienes empinchada”, reclamó una vendedora informal.

Los ediles lamentaron que, por la actuación de malos trabajadores de la Gerencia de Fiscalización y Seguridad Ciudadana, todo el personal municipal sea tachado de corrupto.

“Pero lo verdaderamente grave no solo es el escándalo en el video, sino la vergonzosa ausencia de la alcaldesa (Janet Cubas) y del gerente municipal (Carlos Paredes), quienes, pese a la gravedad de las denuncias, siguen escondidos en un silencio que ya no es solo irresponsabilidad, sino un mensaje claro de tolerancia frente al caos y corrupción”, aseveraron.

Por último, invocaron a los buenos trabajadores municipales a seguir denunciando a los malos funcionarios. “Las gestiones son pasajeras, pero nosotros somos quienes quedamos y debemos cuidar nuestra institución”.