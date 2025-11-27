Con la reciente exención de visas para ingresar al espacio Schengen, viajar a Europa se volvió más accesible para los peruanos. Solo este año, aerolíneas europeas como Air France y KLM ya han transportado más de 218,702 pasajeros entre Lima y distintos destinos europeos, reflejando una demanda sostenida de vuelos de larga duración.

Aunque estas rutas suelen superar las 10 horas de trayecto, una buena preparación puede convertir la experiencia en un viaje más cómodo y ligero. Con ese objetivo, KLM comparte una serie de recomendaciones para aprovechar mejor cada etapa del vuelo.

1. Mantén la hidratación y cuida la circulación

La baja humedad de la cabina acelera la deshidratación. Para evitar molestias:

Toma pequeños sorbos de agua de forma constante.

Reduce alcohol y bebidas azucaradas.

Mueve tobillos y flexiona los pies regularmente.

Levántate a caminar cada cierto tiempo.

Estos hábitos ayudan a disminuir la hinchazón y mejoran la sensación general al aterrizar.

2. Prioriza la comodidad y la elección de comidas

Para descansar mejor, se recomienda viajar con ropa holgada, antifaz, abrigo ligero y audífonos con cancelación de ruido.Muchas aerolíneas, incluida KLM, permiten solicitar comidas especiales antes del despegue, lo que ayuda a mantener rutinas personales o dietas específicas.Las medias de compresión también son una buena aliada para mejorar la circulación.

3. Ajusta tus horarios para reducir el jet lag

El desfase horario puede afectar el inicio del viaje si no se anticipa:

Ajusta tus horarios de sueño y comida al destino desde dos días antes .

. Controla la exposición a la luz según la dirección del viaje:



Estos cambios permiten que el cuerpo se adapte más rápido al nuevo huso horario.

4. Escoge el asiento ideal y considera cabinas intermedias

La ubicación dentro del avión puede influir en la calidad del descanso:

Ventana: mejor para dormir sin interrupciones.

mejor para dormir sin interrupciones. Pasillo: ideal para quienes se levantan con frecuencia.

ideal para quienes se levantan con frecuencia. Salidas de emergencia: ofrecen mayor espacio para las piernas.

Para quienes buscan más comodidad sin llegar al costo de Business, aerolíneas como KLM ofrecen Premium Comfort, una cabina intermedia con más reclinación, asientos amplios y un servicio mejorado.

5. Aprovecha la conectividad a bordo

Las opciones de Wi-Fi permiten enviar mensajes, coordinar detalles del viaje o planificar actividades antes de aterrizar. Esto facilita mantenerse comunicado y optimizar los tiempos durante el trayecto.

Con estos ajustes antes y durante el vuelo, la experiencia puede ser mucho más llevadera. Para quienes valoran cada etapa del viaje, la combinación de buena planificación y servicios a bordo —como conectividad, opciones de menú anticipado y cabinas intermedias— convierte el trayecto en parte del disfrute.