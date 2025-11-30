Catorce juicios por presuntos actos de corrupción en distintas entidades públicas locales han sido programados para comenzar a partir de los años 2027 y 2028, de acuerdo a la data de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que este diario pudo analizar. El resultado no es un problema menor, ya que parte de estos procesos vienen desarrollándose en la instancia judicial desde 2021 y 2022.

Problemática latente

Del total de casos detectados por Correo, los municipios figuran como la parte agraviada. Ahí está el juicio contra Anny Colmenares Regalado, Julio Acuña Burga, Carlos Gil Vásquez y Giorgio César Raffo por presunta colusión simple en agravio del municipio de Chiclayo. La citación se dio para el 4 de abril del 2028.

En similar situación se encuentra Gabriela Duque Serquén, acusada por concusión en la comuna chiclayana. Su juicio arrancará el 27 de octubre del 2027.

El juicio para Javier Colchado Rojas y Segundo Gil Pardo por colusión simple en el municipio de Ferreñafe. La citación es para el 8 de mayo del 2028.

Para el 7 de marzo de ese año, el Poder Judicial citó a 12 ciudadanos acusados por colusión agravada en el municipio de Mórrope. En dicho grupo, se encuentran Deyvi Santisteban Farroñán, Hugo Santamaría Suclupe, Gustavo Cajusol Chapoñán, Juan Sandoval Valdivieso, Jayme Inoñán Valdera, Hualberto Sandoval Supo, César Llontop Amaya, Hugo Santisteban Alejandro, Lilia Jáuregui Trujillo, Luis Pérez Huertas, Eddy Camera Bazán y Romel Chiclote Soberón.

Mientras que un juicio por colusión agravada en el municipio de Monsefú fue agendado para el 6 de marzo del 2028. Los imputados son Hebert De la Cruz Gutiérrez y Samuel Carrasco Menor.

Un proceso por supuesta colusión simple en el municipio de Túcume comenzará el 10 de abril del 2028. Los denunciados son Julio Jaime Chamochumbi, Josué Damián Chapoñán, José Baldera Chapoñán y Marcos Bances Chapoñán.

En la lista sigue el juicio por presunta negociación incompatible en contra de Heisler Julca Lizana, Eliceo Guerrero Labán y Víctor Sánchez Torres, fijado para el 4 de mayo del 2028. El agraviado es el municipio de Olmos.

Para el ámbito de Cutervo, que es parte de la jurisdicción de la Corte de Lambayeque, hay dos juicios para abril y mayo del 2028. Está el caso por peculado en contra de Sergio Tan Tarrillo, Gilberto Vallejos Tapia y Wilder Sánchez Pérez, y el proceso por colusión simple en contra de Jhoel Linares Alarcón, Edin Muñoz Llatas, Silvia Muñoz Minaya y Delmer Fernández Vásquez.

Problemática

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) también tiene un juicio pendiente, pero este empezará el 25 de abril del 2028. Los acusados son Luis Llontop Cumpa, Robert Puicán Gutiérrez, Julio Valdiviezo Inoñán e Iván Chumo García. La Fiscalía les atribuye colusión simple.

El emblemático Colegio San José es el agraviado en el juicio por presunta negociación incompatible en contra de Marco Barreto Arellano. La cita será el 22 de noviembre del 2027.

Para el 2 de diciembre de ese año está previsto el inicio del juicio en contra de Camila Beatriz Mesta Farro. Los agraviados son el Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía.

Este análisis cierra con dos procesos que involucran al Hospital Regional Lambayeque. El primer juicio es por malversación de fondos en contra de Enrique Altamirano Mego, Moisés Rosario Borrego, Carolina Ramos Delgado y Luis Rivas Adanaqué. Fue agendado para el 20 de septiembre del 2027.

Y para abril del 2028 será el inicio del litigio en contra de Jorge Ordemar y Marty Llontop por supuesta negociación incompatible.