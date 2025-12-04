Los cobros que realiza el municipio de Pimentel por distintos trámites, no solo son blanco de rechazo por lo sucedido hace poco con una pareja de novios, también han motivado una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque contra los que resulten responsables.

Según las fuentes consultadas por este diario, un despacho fiscal busca determinar responsabilidades, en razón a que más de S/ 5 mil no habrían ingresado a las cuentas del municipio a través del área de Tesorería.

El primer monto de S/ 302.14 corresponde a un pedido para la celebración de una ceremonia matrimonial fuera del local municipal en día no laborable; el segundo por S/ 478.48 fue para la inscripción de un predio ubicado en Las Rocas; el tercero de S/ 4 mil 543.50 por la instalación de un mausoleo familiar en el cementerio El Carmen de Pimentel.

La denuncia inicial recoge un informe de la Subgerencia de Tesorería Municipal donde se advierte que los recibos por los tres pagos descritos, no fueron expedidos por el área de caja de la municipalidad, y por ende dichos importes no ingresaron a las arcas municipales, razón por la cual no fueron validados por la cajera de la entidad.

Hasta el momento, la Fiscalía ha reunido 22 elementos de convicción, entre informes, recibos, declaraciones y memorándums.

Como los hechos analizados podrían conllevar una pena privativa de la libertad superior a los 4 años, y para esclarecer las implicaciones de trabajadores ediles, el fiscal a cargo solicitó que se levante el secreto de las comunicaciones para identificar a los interlocutores y obtener el registro de llamadas y de mensajes de texto; del mismo modo con el registro de llamadas y mensajería a través del aplicativo WhatsApp.

El artículo 230 del Código Procesal Penal regula la intervención, grabación y registro de las comunicaciones telefónicas.

Alcalde Enrique Navarro responde a críticas

El alcalde de Pimentel, Enrique Navarro, tuvo que salir a responder las fuertes críticas que recibió su gestión, luego de la difusión de un video donde se observa a personal de Fiscalización impedir a una pareja de novios y al fotógrafo que los acompañaba, realizar una sesión en la playa, porque no contaban con la respectiva autorización.

Navarro señaló que no existe impedimento para que los ciudadanos se tomen fotografías en la playa, muelle o malecón, pero aclaró que la actividad fotográfica con fines económicos debe contar con autorización y pago, según el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad.

El burgomaestre indicó que la intervención fue al fotógrafo, identificado como Guillermo Luna Lorenzo, y no a la pareja; de la cual se conoce que había llegado desde Lima junto a su menor hijo, para recrear un momento inolvidable en el balneario.

¿Qué dice la norma sobre las playas?

A raíz de lo sucedido en Pimentel, es preciso recordar que la Ley N° 26856 establece que todas las playas del litoral peruano —incluyendo una franja de 50 metros desde la línea de alta marea— son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles. Esto significa que el ingreso y uso de la playa es libre, y no puede condicionarse por tratarse de espacios abiertos.

