Este año regresan las Caravanas Navideñas, un espectáculo gratuito que recorrerá distintos puntos de Lima y ciudades del interior del país. La activación forma parte de la campaña “Toma una Coca-Cola. Vive el Espíritu Navideño”, que invita a transformar el frenesí de diciembre en momentos de conexión.

Rutas confirmadas en Lima (aún por realizarse):

Barranco – viernes 12 de diciembre: Av. Lima → Parque Municipal (6:30 p. m.).

Av. Lima → Parque Municipal (6:30 p. m.). Los Olivos / Independencia – sábado 13 de diciembre: Av. Universitaria (Palacio de la Juventud) → MegaPlaza (6:30 p. m.).

Av. Universitaria (Palacio de la Juventud) → MegaPlaza (6:30 p. m.). Jesús María – domingo 14 de diciembre: Av. Punta del Este → Av. Gral. Felipe Salaverry – Real Plaza (6:30 p. m.).

Rutas en regiones (eventos vigentes):

Ica – viernes 19 de diciembre: Av. Fernando León de Vivero → MegaPlaza.

Av. Fernando León de Vivero → MegaPlaza. Arequipa – domingo 21 de diciembre: Av. Los Incas → Mall Aventura.

(Las caravanas de Piura y Trujillo ya se realizaron).

Villas Navideñas: experiencias inmersivas abiertas desde esta semana

Las tradicionales Villas Navideñas de Plaza Norte y Mall del Sur ya están abiertas al público y funcionarán durante todo diciembre.

Estas experiencias incluyen:

Zona de nieve

Casa de Papá Noel

Casa del Grinch

Realidad virtual

Mini villa temática de D’Onofrio

Zona TikTok

Talleres interactivos

Venta de panetones D’Onofrio

Un gran árbol navideño iluminado

Las entradas están disponibles en Joinnus.

Encendidos de árboles navideños en tres ciudades: magia disponible todo el mes

El especial televisado “Una Navidad de Verano”, que presentó el encendido simultáneo de árboles en Lima, Arequipa y Chiclayo, ya ocurrió el 7 de diciembre; sin embargo, los árboles permanecerán instalados durante un mes.

Las familias podrán visitarlos para tomarse fotografías y disfrutar de las decoraciones navideñas en:

Lima

Arequipa

Chiclayo

Las estructuras estarán disponibles hasta inicios de enero.

Feria Panetón en FILO: gastronomía y música el 20 y 21 de diciembre

La Feria Panetón en FILO, impulsada por D’Onofrio, se realizará los días 20 y 21 de diciembre en el Parque de la Exposición.

El evento ofrecerá:

Degustaciones y propuestas gastronómicas

Activaciones temáticas

Música en vivo

Regalos

Encuentros con Papá Noel

Las entradas podrán adquirirse en Joinnus, desde S/10.

Diciembre se consolida como un mes de experiencias festivas

La temporada navideña 2025 combina espectáculos urbanos, ferias temáticas, espacios inmersivos y recorridos gratuitos diseñados para que familias de todas las edades disfruten del mes. Con opciones que van desde desfiles hasta festivales gastronómicos, la agenda permite vivir la Navidad a través de actividades accesibles y variadas.