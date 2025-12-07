Diciembre llega con espectáculos, ferias gastronómicas, desfiles y villas temáticas abiertas desde esta semana. Conoce los eventos aún vigentes para celebrar en familia.
Diciembre llega con espectáculos, ferias gastronómicas, desfiles y villas temáticas abiertas desde esta semana. Conoce los eventos aún vigentes para celebrar en familia.

Este año regresan las Caravanas Navideñas, un espectáculo gratuito que recorrerá distintos puntos de Lima y ciudades del interior del país. La activación forma parte de la campaña “Toma una Coca-Cola. Vive el Espíritu Navideño”, que invita a transformar el frenesí de diciembre en momentos de conexión.

Rutas confirmadas en Lima (aún por realizarse):

  • Barranco – viernes 12 de diciembre: Av. Lima → Parque Municipal (6:30 p. m.).
  • Los Olivos / Independencia – sábado 13 de diciembre: Av. Universitaria (Palacio de la Juventud) → MegaPlaza (6:30 p. m.).
  • Jesús María – domingo 14 de diciembre: Av. Punta del Este → Av. Gral. Felipe Salaverry – Real Plaza (6:30 p. m.).

Rutas en regiones (eventos vigentes):

  • Ica – viernes 19 de diciembre: Av. Fernando León de Vivero → MegaPlaza.
  • Arequipa – domingo 21 de diciembre: Av. Los Incas → Mall Aventura.

(Las caravanas de Piura y Trujillo ya se realizaron).

Villas Navideñas: experiencias inmersivas abiertas desde esta semana

Las tradicionales Villas Navideñas de Plaza Norte y Mall del Sur ya están abiertas al público y funcionarán durante todo diciembre.

Estas experiencias incluyen:

  • Zona de nieve
  • Casa de Papá Noel
  • Casa del Grinch
  • Realidad virtual
  • Mini villa temática de D’Onofrio
  • Zona TikTok
  • Talleres interactivos
  • Venta de panetones D’Onofrio
  • Un gran árbol navideño iluminado

Las entradas están disponibles en Joinnus.

Encendidos de árboles navideños en tres ciudades: magia disponible todo el mes

El especial televisado “Una Navidad de Verano”, que presentó el encendido simultáneo de árboles en Lima, Arequipa y Chiclayo, ya ocurrió el 7 de diciembre; sin embargo, los árboles permanecerán instalados durante un mes.

Las familias podrán visitarlos para tomarse fotografías y disfrutar de las decoraciones navideñas en:

  • Lima
  • Arequipa
  • Chiclayo

Las estructuras estarán disponibles hasta inicios de enero.

Feria Panetón en FILO: gastronomía y música el 20 y 21 de diciembre

La Feria Panetón en FILO, impulsada por D’Onofrio, se realizará los días 20 y 21 de diciembre en el Parque de la Exposición.

El evento ofrecerá:

  • Degustaciones y propuestas gastronómicas
  • Activaciones temáticas
  • Música en vivo
  • Regalos
  • Encuentros con Papá Noel

Las entradas podrán adquirirse en Joinnus, desde S/10.

Diciembre se consolida como un mes de experiencias festivas

La temporada navideña 2025 combina espectáculos urbanos, ferias temáticas, espacios inmersivos y recorridos gratuitos diseñados para que familias de todas las edades disfruten del mes. Con opciones que van desde desfiles hasta festivales gastronómicos, la agenda permite vivir la Navidad a través de actividades accesibles y variadas.

TAGS RELACIONADOS