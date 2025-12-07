Este año regresan las Caravanas Navideñas, un espectáculo gratuito que recorrerá distintos puntos de Lima y ciudades del interior del país. La activación forma parte de la campaña “Toma una Coca-Cola. Vive el Espíritu Navideño”, que invita a transformar el frenesí de diciembre en momentos de conexión.
Rutas confirmadas en Lima (aún por realizarse):
- Barranco – viernes 12 de diciembre: Av. Lima → Parque Municipal (6:30 p. m.).
- Los Olivos / Independencia – sábado 13 de diciembre: Av. Universitaria (Palacio de la Juventud) → MegaPlaza (6:30 p. m.).
- Jesús María – domingo 14 de diciembre: Av. Punta del Este → Av. Gral. Felipe Salaverry – Real Plaza (6:30 p. m.).
Rutas en regiones (eventos vigentes):
- Ica – viernes 19 de diciembre: Av. Fernando León de Vivero → MegaPlaza.
- Arequipa – domingo 21 de diciembre: Av. Los Incas → Mall Aventura.
(Las caravanas de Piura y Trujillo ya se realizaron).
Villas Navideñas: experiencias inmersivas abiertas desde esta semana
Las tradicionales Villas Navideñas de Plaza Norte y Mall del Sur ya están abiertas al público y funcionarán durante todo diciembre.
Estas experiencias incluyen:
- Zona de nieve
- Casa de Papá Noel
- Casa del Grinch
- Realidad virtual
- Mini villa temática de D’Onofrio
- Zona TikTok
- Talleres interactivos
- Venta de panetones D’Onofrio
- Un gran árbol navideño iluminado
Las entradas están disponibles en Joinnus.
Encendidos de árboles navideños en tres ciudades: magia disponible todo el mes
El especial televisado “Una Navidad de Verano”, que presentó el encendido simultáneo de árboles en Lima, Arequipa y Chiclayo, ya ocurrió el 7 de diciembre; sin embargo, los árboles permanecerán instalados durante un mes.
Las familias podrán visitarlos para tomarse fotografías y disfrutar de las decoraciones navideñas en:
- Lima
- Arequipa
- Chiclayo
Las estructuras estarán disponibles hasta inicios de enero.
Feria Panetón en FILO: gastronomía y música el 20 y 21 de diciembre
La Feria Panetón en FILO, impulsada por D’Onofrio, se realizará los días 20 y 21 de diciembre en el Parque de la Exposición.
El evento ofrecerá:
- Degustaciones y propuestas gastronómicas
- Activaciones temáticas
- Música en vivo
- Regalos
- Encuentros con Papá Noel
Las entradas podrán adquirirse en Joinnus, desde S/10.
Diciembre se consolida como un mes de experiencias festivas
La temporada navideña 2025 combina espectáculos urbanos, ferias temáticas, espacios inmersivos y recorridos gratuitos diseñados para que familias de todas las edades disfruten del mes. Con opciones que van desde desfiles hasta festivales gastronómicos, la agenda permite vivir la Navidad a través de actividades accesibles y variadas.