La Resolución de Alcaldía N.° 000657-2025, que aprobó el “Plan de acción para la recuperación de espacios públicos y accesos en inmediaciones del Mercado Modelo”, generó críticas entre los comerciantes formales. Aunque la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) sostiene que se trata de una intervención necesaria y respaldada técnicamente, los dirigentes consideran que el dispositivo es temporal, insuficiente y alejado de las verdaderas necesidades del sector.

Posturas

La estrategia combina la reubicación temporal de ambulantes mediante una feria navideña con condiciones estrictas, el control operativo sobre los 26 puntos críticos, la aplicación de sanciones previstas en ordenanzas y la mitigación de riesgos en calles adyacentes.

El documento técnico también reconoce que el municipio opera con 153 trabajadores destinados al control de la zona, una cifra insuficiente frente al incremento de actividades en diciembre.

Para cubrir la demanda y atender los 26 puntos críticos, la Gerencia de Seguridad Ciudadana solicitó un refuerzo de S/ 107.900, destinado a la contratación de 83 personas por un mes. La disponibilidad presupuestal quedó acreditada mediante el Informe N.° 004699-2025, lo que permitió dar luz verde a la ejecución del plan durante todo diciembre.

Juan Gamarra Ñique, dirigente del Mercado Modelo, afirmó que el plan “es apenas un parche” y que no enfrenta el problema estructural del comercio informal. “Es un plan de un mes que no soluciona nada de fondo. La alcaldesa no conversa con los comerciantes formales. Lo que ha hecho es dar alternativas al comercio informal. No hay criterio técnico y se deja de lado la sentencia que ordena recuperar espacios públicos”, sostuvo.

El dirigente añadió que el plan municipal no aborda aspectos esenciales de seguridad interna, como la inexistencia de un sistema de evacuación en calles especialmente vulnerables, entre ellas Héroes Civiles, donde se ubica la sede de los bomberos. Aseguró que, si ocurriera una emergencia durante la campaña navideña, el mercado no cuenta con rutas claras y expeditas para evacuar.

Marisol Olano, comerciante de la zona de abarrotes, dijo que nadie ha recogido las preocupaciones de los vendedores formales y que las ferias navideñas no han impedido las aglomeraciones por Navidad y Año Nuevo.