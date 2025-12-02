Las municipalidades de Chiclayo, José Leonardo Ortiz (JLO) y La Victoria han incumplido una serie de compromisos fiscales para controlar su nivel de endeudamiento. Esto también muestra que los alcaldes Elber Requejo, Edwin Vásquez y Janet Cubas dejarán un pasivo para las próximas gestiones.

Es preciso indicar que estos compromisos fueron diseñados para entidades gubernamentales que no cumplieron reglas fiscales previas. Los resultados fueron presentados por la Subgerencia de Control del Sector Económico y Financiero de la Contraloría General a través de los informes N°17613-2025, N°17619-2025 y N°17618-2025.

Observación en Chiclayo

En la comuna provincial se verificó un incumplimiento reiterado de la regla fiscal del saldo de deuda total desde el año 2017. Durante 2024 no se respetaron tres compromisos fiscales, lo que revela deficiencias en el seguimiento y fiscalización de la implementación de acciones de saneamiento. Esto mantendrá a la entidad sujeta a medidas correctivas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además de un riesgo de afectación a la provisión de servicios públicos.

En 2024, el MEF evaluó los Compromisos de Ajuste Fiscal (CAF) y dio una calificación desfavorable, determinando que Chiclayo cumplió solo el 50% de sus compromisos. La municipalidad no consignó comentarios en el CAF 2025-2028, pero la revisión indicó que los principales problemas de gestión son: falta de control de deudas, procesos de arbitrajes perdidos, acumulación de deudas con proveedores, demandas legales por beneficios de pactos colectivos anteriores y retrasos en el pago de aportes previsionales AFP y ONP del personal.

Acción en José Leonardo Ortiz

La acción de control determinó que el municipio incumplió cinco compromisos fiscales en 2024. Las causas incluyen baja recaudación de ingresos propios, falta de actualización del catastro urbano y rural, y ausencia de un plan de seguimiento a las unidades productoras.

Además, se detectaron problemas por el crecimiento de los gastos corrientes, impulsado por el nombramiento de personal sin las condiciones técnicas necesarias, lo que obliga a contratar profesionales externos. La comuna también presenta deficiencias en el seguimiento y control de bienes, falta de coordinación entre centros de costos y la Gerencia de Planeamiento, reposición de personal por mandato judicial y pago de elevados intereses por deudas tributarias generadas por gestiones anteriores.

Intervención en la Contraloría

Este gobierno municipal no cumplió cuatro compromisos fiscales durante 2024. Según la Contraloría, los problemas se deben a un desempeño fiscal deficiente para generar recursos, falta de eficiencia en la gestión de servicios públicos y en la imposición de sanciones.

Asimismo, persisten problemas por el crecimiento de gastos corrientes, gastos de personal y servicios profesionales, e ineficiencia en la asignación de recursos humanos, ya que contratar servicios profesionales puede resultar más costoso que personal nominal.