La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, destacó la importancia de una colaboración público-privada para tener evidencias rigurosas que permita diseñar mejores políticas públicas que respondan a los desafíos actuales.

“Mejorar la calidad del empleo, fortalecer la protección social y reducir las desigualdades territoriales son tareas urgentes y en los últimos años estas diferencias se están agravando”, afirmó.

Dijo que en varios sectores del Estado se hizo políticas públicas basadas en populismos y oportunismos, más que en data rigurosa.

Medición

Miralles participó en la presentación del primer Índice Regional de Protección Social (IRPS), que presentaron Horizonte Laboral y el departamento de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El IRPS medirá cada año el acceso, cobertura y calidad en empleo, salud y pensiones de la Población Económicamente Activa (PEA), en cada una de las 24 regiones del país.

Explicó que si las cifras muestran una mejora es insuficiente para el tamaño del problema. “De un total de 17 millones de PEA ocupada, sólo 9.6 millones tienen un empleo adecuado. Si bien tenemos un crecimiento respecto al año anterior, sigue siendo muy bajo e insuficiente frente al reto del empleo digno”, precisó.

Al tercer trimestre 2025, Perú alcanzó 6.2 millones de puestos formales, con un crecimiento anual de 4.6 %, uno de los más altos de los últimos años, pero reconoció que la informalidad sigue siendo el desafío estructural más importante del país.

“Estamos volviendo a generar condiciones para reactivarnos, debemos fortalecer más el empleo formal, que se traducirá en más acceso a salud y a pensiones”, agregó.

Índices

El economista Edgardo Cruzado, quien presentó el IRPS, dijo que los resultados muestran niveles bastante críticos de desprotección social en Perú.

Indicó que en 2024, de 0 a 1, el índice nacional alcanzó 0.50 puntos, apenas 0,01 puntos más que en 2019, es decir, en 5 años, Perú está estancado en empleo, salud y pensiones.

Refirió que el índice debe leerse por regiones porque así se muestran los contrastes. “Regiones como Callao, Lima Metropolitana y Moquegua avanzan en empleo y pensiones, mientras que Puno, Cajamarca y Ayacucho siguen rezagadas con grandes brechas”, puntualizó.

En tanto, el laboralista Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, destacó que la iniciativa de Horizonte Laboral busca poner el foco en la protección social.

Señaló que los problemas transversales del país son evidentes. “Si queremos aspirar a cambiar la realidad del 74% de jóvenes que son informales, el 59% de peruanos que no está afiliado a ningún sistema de pensiones y el 81% de personas que no accede a consultas médicas oportunas, tenemos que atrevernos a proponer soluciones que respondan a las particularidades de cada región y de un país complejo y diverso”, indicó.

Subrayó que lo esencial para las personas es tener un seguro de atención médica, un trabajo estable y pensiones. “Por ello, el índice también es una herramienta útil para las empresas que están en varias regiones y puedan comprender las diferencias en las que operan y en las que viven sus trabajadores y sus familias”, anotó.