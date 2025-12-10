En menos de dos días, dos episodios graves ocurridos en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo han reavivado las críticas sobre la calidad de la atención obstétrica en uno de los principales centros públicos de Lambayeque. Las familias de ambas pacientes han denunciado presuntas negligencias y reclaman explicaciones que, por ahora, siguen sin llegar.

Denuncia ciudadana

Rosmery Ríos llegó el martes 2 de diciembre al servicio de Gineco-Obstetricia acompañando a su hija, C. C. R., de 19 años. Según su relato ofrecido a Correo, los médicos aseguraron entonces que aún no había señales de parto y que la bebé “se estaba posicionando”. Dos días después, el jueves 4 de diciembre por la noche, regresaron de emergencia: ya no había latidos fetales.

Aun así, la familia asegura que el personal insistió en un parto vaginal, al considerar que, tratándose de un óbito fetal, la intervención quirúrgica no era necesaria. “Rogamos a los médicos y no nos hacían caso. No quería hacer una intervención inmediata”, contó a este diario la madre. Solo el viernes 5 de diciembre, tras insistencia de la familia, se practicó finalmente una cesárea.

La intervención reveló un cuadro más complejo. Según la versión Ríos a Correo, los médicos informaron que debieron extirpar los ovarios de la paciente por una infección severa. Desde entonces, la joven permanece intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Me han dicho que mi hija está en estado grave. Cuando despierte, además de no tener a su hija, no podrá tener más hijos. Exijo justicia”, afirmó la madre, quien junto a su hija son naturales del centro poblado de Saltur.

Ríos aseguró que la familia ha tenido que asumir gastos por más de 3.000 soles en medicamentos y comprar la indumentaria del equipo que participó en la intervención a su hija. Añade que ya han denunciado el hecho y demandan la intervención inmediata de Susalud y de la Defensoría del Pueblo.

El drama familiar se hizo más evidente ayer, sábado 6 de diciembre: al mediodía dieron cristiana sepultura a la bebé, mientras la madre permanece luchando por su vida en cuidados intensivos.

Fuentes cercanas a la dirección de Las Mercedes indicaron que la paciente ingresó con un óbito fetal y fue inducida al parto. Luego, añadió, se le practicó una cesárea y, posteriormente, presentó una complicación que obligó a derivarla a la UCI. La intervención ocurrió el viernes 5 y, según anunció, el caso será investigado.

Tragedia previa

Horas antes de este caso, otro episodio de gran impacto ocurrió en el mismo hospital. El miércoles 3 de diciembre, un bebé de más de cinco kilos nació sin vida tras un parto vaginal. La familia denuncia que, por el tamaño del recién nacido, la cesárea era la opción más segura y cuestiona por qué no se realizó.

Un reporte médico aclaró se envió muestras de diversos órganos para análisis anatomo-patológicos y deslindar responsabilidades en los implicados.