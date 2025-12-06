La investigación que recae en el Hospital Las Mercedes de Chiclayo, en la región Lambayeque, por la muerte de un bebé durante el trabajo de parto podría dar un giro, al haberse filtrado documentación que ofrece detalles sobre la causa del deceso.

Denuncia

En este registro, al que pudo acceder Correo, se indica que el fallecimiento fue por “seccionamiento medular” y “traumatismo vertebro-medular cervical”. Especialistas consultados señalaron que ello significa que se produjo una fuerte e irreversible lesión en la columna cervical, lo que a su vez afectó gravemente la médula espinal.

Pero el documento también precisa que el agente causante de las lesiones está “en investigación”. Para tener mayor certeza sobre el caso, el personal que atendió al bebé ordenó el envío de muestras del corazón, hígado, cerebro y otros órganos para un estudio anatomo-patológico. Asimismo, dispuso realizar análisis adicionales del cerebro, hígado y estómago.

Mientras tanto, los deudos siguen exigiendo justicia, pues consideran que sí existen indicios de negligencia médica. El principal sustento de su denuncia son los exámenes previos practicados a la madre, los cuales advertían que el bebé tendría un peso cercano a los cuatro kilos. Si esto ya era de conocimiento de los médicos de Las Mercedes, cuestionan por qué no se practicó una cesárea. Durante una conferencia de prensa, el jefe del Departamento de Gineco-Obstetricia de Las Mercedes, Freddy Chávez Vásquez, tampoco pudo responder esa consulta y solo señaló que las circunstancias de la atención continúan en investigación y auditoría. “Si se debía operar o no, son los colegas que atendieron el parto los que decidieron cómo proceder”, indicó.

Chávez agregó que el diagnóstico preliminar señala un enclavamiento de hombro del bebé con el pubis de la madre, debido a que el peso del feto fue finalmente de cinco kilos. El galeno expresó que comprende el dolor de la familia por la pérdida, pero advirtió que ello no debe dar pie a acusaciones delicadas.

En el otro lado de la noticia, médicos del Hospital Regional informaron que esperan los resultados de un análisis para determinar si derivan o no a un menor de 3 años a un nosocomio de Lima, debido a que se encuentra en estado crítico y con insuficiencia renal. El niño sobrevivió a un trágico accidente vehicular registrado en Pacora, donde sus padres perdieron la vida.