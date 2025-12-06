La crisis asistencial en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA), de EsSalud Lambayeque, vuelve a quedar expuesta. Lo que solía ser un problema puntual se ha convertido en una situación recurrente: pasillos desbordados, desabastecimiento de citas en especialidades críticas y demoras prolongadas, especialmente para adultos mayores.

El martes 2 de diciembre, los usuarios reportaron un escenario particularmente tenso. Desde temprano, ancianos formaron largas colas para obtener citas de resonancia magnética, uno de los servicios más demandados, cuyas listas de espera suelen extenderse durante meses.

Asegurados maltratados

“Desde las siete estoy formada y todavía no avanzamos. Nos dicen que no hay cupos suficientes y que quizá no alcancen a atender a todos”, relató una asegurada que esperaba en la fila externa del hospital.

Además, los pacientes denunciaron que las agendas de neumología y neurología permanecían cerradas, sin disponibilidad para nuevas citas, lo que obligaba a reprogramaciones inciertas. El área de Emergencia fue uno de los sectores más críticos, con la mayoría de pacientes siendo adultos mayores ubicados en camillas improvisadas o sillas de ruedas por falta de espacio.

“Había abuelitos en los pasillos, algunos sin poder recostarse. No había sitio ni para caminar”, describió una acompañante.

Uno de los relatos más graves provino de familiares de un anciano que se negó a una amputación recomendada. Según contaron, recibió la indicación de “volver a su casa para no tugurizar más los pasillos”. La familia calificó la situación de humillante y criticó la falta de alternativas de manejo clínico y de espacios adecuados.

Cambios en gerencia

Esta nueva jornada de saturación ocurre apenas un día después del relevo en la conducción regional de EsSalud. El 1 de diciembre, César Iván Guerrero Uceda asumió como gerente de la Red Prestacional Lambayeque, en reemplazo de Segundo Zavaleta Gonzales.

En los últimos cinco años, EsSalud Lambayeque ha tenido al menos seis gerentes, una rotación que, según médicos del HNAAA, ha dejado hospitales con quirófanos inactivos, servicios colapsados, escasez de medicinas y una brecha creciente de personal.