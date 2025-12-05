El Hospital Perú del Seguro Social de Salud (EsSalud) inició sus atenciones en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad, como parte de un operativo destinado a reducir el desembalse de citas y acercar servicios médicos especializados a la comunidad. Las atenciones se realizarán hasta el 6 de diciembre en los ambientes del Hospital I Pacasmayo, con una meta de más de 3,300 consultas.

La Dra. Denis Chávez Torres, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, informó que este hospital itinerante cuenta con un equipo multidisciplinario y el equipamiento médico necesario para brindar servicios en especialidades como medicina interna, cardiología, otorrinolaringología, oftalmología, medicina física y rehabilitación, ecografía, terapia física, enfermería, farmacia y laboratorio.

Por su parte, la Dra. Claudia Holguín Armas, gerente de la Red Asistencial La Libertad, destacó que la llegada del Hospital Perú se concretó gracias a las gestiones realizadas ante la alta dirección de EsSalud, permitiendo fortalecer la capacidad de respuesta en esta zona del norte del país. Añadió que el Hospital Perú también opera simultáneamente en otros establecimientos, como el Policlínico Víctor Larco —donde se desarrollan ecografías— y el Hospital Víctor Lazarte, donde se realizan pruebas de aliento.

La funcionaria invitó a los asegurados de Pacasmayo, San Pedro, San José, Jequetepeque, Guadalupe y distritos cercanos a aprovechar estas atenciones gratuitas y acudir a las especialidades programadas.