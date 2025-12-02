El Hospital I Albrecht de la Red Asistencial La Libertad de EsSalud puso en funcionamiento un moderno Centro Obstétrico totalmente remodelado, con el objetivo de ofrecer una atención más segura, cómoda y digna a las gestantes y a los recién nacidos.

La doctora Claudia Holguín Armas, gerente de la Red Asistencial La Libertad, informó que la renovación integral de este importante servicio incluyó la renovación total del piso y de las áreas de circulación, mejorando significativamente la seguridad y la limpieza de los ambientes. Asimismo, se instalaron nuevas ventanas laminadas pavonadas, que brindan mayor privacidad a las pacientes y una mejor iluminación natural.

Como parte de los trabajos, también se colocaron puertas vaivén, que facilitan el ingreso y salida del personal asistencial, así como una mejor organización y separación de áreas, permitiendo flujos más ordenados y seguros dentro del centro. En tanto, se reforzó la iluminación y el sistema eléctrico, incorporando nuevos circuitos para equipos médicos.

Además, se implementaron cortinas antibacteriales en las áreas asistenciales y se realizó el revestimiento completo de porcelanato en la sala de partos, garantizando mayores condiciones de higiene y facilidad de limpieza. Los servicios higiénicos para el personal y las aseguradas también fueron mejorados, elevando los estándares de confort y salubridad.

Por su parte, el doctor Fernando Geldres Alcántara, director del Hospital Albrecht, señaló que estas mejoras permitirán ofrecer una atención más segura, moderna y eficiente, con ambientes adecuados tanto para el trabajo del personal de salud como para la comodidad de las madres y sus bebés.