La diabetes es una enfermedad silenciosa que avanza sin aviso y que, muchas veces, se detecta cuando ya ha causado daños irreversibles. Frente a esta realidad que afecta a miles de familias en el país, la Red Asistencial La Libertad de EsSalud realizó con éxito una intensa semana de actividades por el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes Mellitus, bajo el lema “Prevenir la diabetes está en tus manos, cuida tu salud y la de tu familia”.

La doctora Claudia Holguín Armas, gerente de EsSalud La Libertad, informó que, a través del equipo de profesionales de Atención Primaria, se desarrolló una importante campaña de salud dirigida a los trabajadores del Sistema de Administración Tributaria de Trujillo (SATT), logrando brindar más de 1,200 atenciones integrales. Estas incluyeron tamizajes de presión arterial y glucosa, mediciones de índice de masa corporal (IMC) e índice de grasa corporal (IGRASA), así como evaluaciones especializadas en endocrinología.

Durante la jornada también se ofrecieron consultas médicas generales, consejerías de enfermería, sesiones de acupuntura, atenciones odontológicas y aplicación de vacunas, acercando una atención completa y preventiva a los participantes. De forma paralela, todas las IPRESS de la red desarrollaron actividades durante la semana mediante charlas educativas, tamizajes y talleres demostrativos de alimentación saludable, fortaleciendo la cultura de la prevención en la comunidad.

Como símbolo de unidad y conciencia frente a esta enfermedad crónica, se realizó la iluminación del Aro Azul, emblema mundial de la lucha contra la diabetes, reforzando el mensaje de que la prevención y el diagnóstico oportuno pueden marcar la diferencia entre la vida y la complicación.