El Hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud La Libertad celebró el Día Mundial del Prematuro, reuniendo a cerca de 50 niños que nacieron antes de tiempo y que hoy gozan de salud, gracias al esfuerzo constante del equipo especializado de Neonatología.

El director del nosocomio, Humberto Guevara Pérez, explicó que esta actividad busca sensibilizar a las familias y a la comunidad sobre los desafíos que implica la prematurez y la importancia del cuidado neonatal especializado.

“Cada uno de estos niños es un verdadero héroe. Su recuperación es fruto del amor de sus familias y del trabajo diario de nuestro equipo de UCIN”, señaló.

Durante la ceremonia, la Dra. Claudia Holguín Armas, gerente de la Red Asistencial La Libertad, destacó la importancia del control prenatal como la principal medida para prevenir partos prematuros.

“Estos niños nos recuerdan que con controles a tiempo y atención especializada, la prematurez puede superarse. Nuestro compromiso es acompañarlos durante su crecimiento y neurodesarrollo”, afirmó.