Un joven se debate entre la vida y la muerte luego de recibir un disparo, tras ser confundido aparentemente con un delincuente, en la región Lambayeque.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche del lunes, cuando el vigilante César S. C. , de 29 años, se encontraba en el kilómetro 820 de la Panamericana Norte, en el distrito de Mórrope, resguardando un vehículo de la empresa Supermercados Peruanos mientras abastecía en un grifo.

Confusión mortal

Según la Policía, el personal de vigilancia aseguró que un individuo se desplazó de manera sospechosa hacia una de las cajas de seguridad de la gasolinera, presuntamente con intención de robar. Ante ello, disparó al aire para intentar ahuyentarlo.

Sin embargo, el joven empezó a correr y llevó su mano hacia la cintura, haciendo el ademán de sacar un arma. Al creer que iba a ser atacado, el vigilante disparó, impactando al muchacho en la cabeza.

Agentes de la División de Protección de Carreteras–Mórrope identificaron al herido como E. C. S., de 21 años y natural de Piura. Presentando signos vitales, fue trasladado en ambulancia a la clínica Juan Pablo II, en La Victoria, donde permanece internado en estado crítico.

El vigilante fue detenido y puesto a disposición de la comisaría de Mórrope, donde es investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio. Se le incautó una pistola con tres cacerinas abastecidas. El caso fue informado al fiscal Jhonny Sotero Zeta, de la Segunda Fiscalía de Lambayeque.