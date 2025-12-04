Tras un minucioso trabajo de seguimiento e investigación, la Policía capturó a un delincuente dedicado al sicariato y extorsión en la ciudad de Chiclayo.

Se trata de Rony Alexander Requejo Yamunaqué, de 27 años de edad, alias “Percansa”, sindicado de ser el cabecilla de la peligrosa organización criminal “Los Elegantes”, quien permanecía prófugo de la justicia.

En horas de la tarde fue atrapado por los agentes de la comisaría del Norte en coordinación con sus pares de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (Suat).

Los agentes, al tener información fidedigna sobre su paradero, se trasladaron hasta el inmueble ubicado en la calle Señor de la Misericordia de Chiclayo, donde ejecutaron un operativo, acorralando todo el lugar donde se encontraba.

Sin embargo, “Percansa” al notar la presencia policial cerró la puerta de su habitación e intentó escapar trepando el techo. Semidesnudo saltó hacia otras viviendas de la zona.

Los uniformados reaccionaron rápidamente, lo persiguieron hasta alcanzarlo y reducirlo en la vía pública, en la intersección de las calles San Francisco y Pedro Cieza de León, frustrando la fuga.

Enmarrocado lo condujeron hacia el domicilio donde además se encontraba Rosa Analy Gonzaga Díaz (23), apodada “La Baby”, quien también fue detenida por presuntamente ser miembro de la red criminal “Los Elegantes”.

Tenía 5 celulares que usaría para extorsionar

Al hacerle el registro domiciliario, el personal policial encontró un colchón en el piso, además cuatro armas de fuego, abastecidas y listas para disparar.

De igual manera, cinco teléfonos celulares con los cuales se dedicaba a extorsionar a empresarios de orquestas musicales, comerciantes, transportistas y otros de la región Lambayeque y también, al parecer, coordinar temas de sicariato.

Requejo Yamunaqué es sindicado de enviar videos extorsivos a los agraviados exigiéndoles pagar fuertes sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas y la de sus familias, así como sus bienes patrimoniales. También le hallaron stickers con el logo y nombre de la organización criminal que operaría desde el interior del penal.

Incluso, el sicario quedó registrado recientemente en las cámaras de seguridad, en los momentos precisos en que atacó a balazos un negocio que extorsionaba, y luego huyó en motocicleta.

Lo condenaron a 25 años de cárcel

Cabe indicar que Rony Alexander Requejo Yamunaqué, fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad por asesinar brutalmente al comerciante Jhon Carlos Oyola Carpio, crimen ocurrido en julio del 2018.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que “Percansa” primero disparó al aire para intimidar, luego golpeó en la cabeza a su víctima con la empuñadura de un arma de fuego, para finalmente darle un balazo directo al tórax acabando así con su vida.

Cuando era adolescente estuvo internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación “José Quiñones Gonzales”, también conocido como el “Escuelín”, por la infracción penal de extorsión, donde después fue rescatado dos veces por sus cómplices.

El facineroso en las próximas horas tendrá que ser trasladado a la cárcel de Chiclayo, para cumplir su condena.

