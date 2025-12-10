En la región Lambayeque, la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Janet Cubas, enfrenta críticas por presuntamente incumplir una sentencia judicial que ordena liberar las vías de acceso al Mercado Modelo y acatar las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Reacciones

Esta situación ocurre mientras la gestión de Cubas ejecuta un plan de acción para la recuperación de espacios públicos del Mercado Modelo, que incluye la instalación de una feria navideña en la calle Arica.

“Ha sido una sorpresa que la alcaldesa haya llegado a un consenso o convenio con los comerciantes informales, sin que se haya priorizado la seguridad de la ciudad de Chiclayo. Por más que intenten justificar la instalación de la feria navideña en los alrededores del mercado con base en una ordenanza, esta no cumple con los requisitos establecidos”, señaló la regidora María Quispe.

La concejal Quispe añadió que los regidores de oposición se están asesorando con un abogado para evaluar si la gestión de Cubas podría haber cometido algún delito al no hacer cumplir la sentencia.

Además, la regidora reiteró que los comerciantes informales no cumplen con el reglamento de la Ordenanza Municipal N.º 000021-2025, lo que aumenta la preocupación por la seguridad y el orden en la zona.

Por su parte, el dirigente de los vendedores formales, Juan Gamarra, denunció que, a pesar de que la sentencia fue emitida en 2011 y confirmada en segunda instancia en 2013, el centro de abastos sigue siendo invadido cada año por comerciantes informales.

“Esto no solo genera desorden, sino que también pone en riesgo a los compradores y a los comerciantes que sí cumplimos con las normas”, indicó Gamarra.