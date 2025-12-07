El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, intentó adelantarse a la temporada de lluvias; sin embargo, su solicitud de declaratoria de emergencia no tuvo mayor efecto. La razón: el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) consideró que el pedido carecía de sustento técnico. Esto quedó expuesto durante la conferencia Pronósticos Climáticos 2025-2026, donde especialistas analizaron lo que se espera para la región.

Desacierto

Indeci respondió por correo al Gobierno Regional que no es posible declarar una emergencia por oficio, recordando que este tipo de medidas debe basarse en un informe técnico y científico que demuestre un riesgo inminente. La región envió documentación, pero no la requerida para activar el mecanismo.

La jefa del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Cristina Huamanchumo Leyton, explicó que lo remitido fue un informe situacional sobre las zonas expuestas y el avance de los gobiernos locales.

“El informe es un estado situacional de cómo se encuentran el valle La Leche y el valle Chancay, y los gobiernos locales han realizado su evaluación de daños e ingresado su peligro inminente al SINPAD, que es un requisito indispensable para declararnos en emergencia”, indicó.

La funcionaria añadió que, si bien Indeci no puede declarar una emergencia por oficio, sí puede elevar información técnica a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El documento del Gobierno Regional tampoco sustituye al informe de estimación de riesgo, pieza clave exigida por Indeci para formalizar un pedido de emergencia. Ese informe, según Huamanchumo, aún no se ha elaborado.

El informe situacional identifica 17 distritos vulnerables ante posibles lluvias: Nueva Arica, Reque, Tumán, Lagunas, Oyotún, Zaña, Cayaltí, Incahuasi, Pítipo, Chochope, Íllimo, Mórrope, Pacora, Salas, Jayanca, Olmos y Túcume. En conjunto, estas zonas concentran 288.768 habitantes y 92.974 viviendas en riesgo.

En contraste con la preocupación regional, el Senamhi presentó un panorama climático más moderado. Según el especialista Joel Alania, para el trimestre diciembre 2025 – febrero 2026 se prevén condiciones normales de lluvia en la costa y la sierra occidental, con acumulados de 20 a 30 milímetros en Lambayeque.