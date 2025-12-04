Una serie de documentos y testimonios han revelado posibles vicios administrativos en la Gerencia Regional de Educación (GRED) de Lambayeque, coincidiendo con la redistribución interna de más de S/ 135 mil destinados a bienes y servicios. Las secuencias analizadas por Correo sugieren decisiones que merecen un análisis detallado.

Denuncia contra funcionarios

El 21 de noviembre, el director de Gestión Institucional, William Orrego Jaime, emitió el Informe Técnico N.° 000140-2025, que respalda una Modificación Presupuestaria Tipo 3 para redistribuir S/ 135,086 dentro de la GRED. El ajuste fue justificado ante el gerente general de Educación, Jhonny Arévalo Arriaga, señalando la necesidad de reforzar los gastos operativos y la locación de servicios, utilizando saldos disponibles para evitar un desabastecimiento.

Entre los documentos revisados, destaca un trámite de solicitud de personal del 13 de noviembre, presentada por Martyoly Ruiz Esquerre. El expediente avanzó rápidamente entre la Oficina de Administración, la Jefatura de Abastecimiento y otras áreas. Según los registros de la GRED, Ruiz Esquerre fue inicialmente contratada mediante la Resolución Jefatural N.° 000419-2025, el 14 de julio de 2025, para suplir temporalmente a Gloria Quevedo Salazar, quien era jefa de Asesoría Jurídica. Sin embargo, cuatro meses después, la Resolución N.° 000570-2025 dio por concluido su contrato antes del 24 de octubre de 2025, reincorporando a Quevedo Salazar a su puesto original.

Un testimonio de trabajadores, recogido durante la revisión, sugiere posibles intereses detrás de estos movimientos: “Hay un interés por favorecer a locadores de servicios con modificatorias sin sustento. Se pretendería favorecer a personal ya reincidente”, indicó el denunciante.

El panorama cambió el 3 de noviembre de 2025, cuando José Bocanegra Granda fue designado como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante la Resolución Gerencial N.° 000701-2025. A partir de esa fecha, el 14 de noviembre, Juan Rengifo Seclén, responsable de Abastecimiento, informó al jefe de Administración, José Arriola Navarrete, que su área había evaluado la documentación enviada por Asesoría Jurídica para contratar un servicio de asesoría legal. Además, señaló que era necesario validar las cotizaciones recibidas y elaborar un informe con los proveedores aceptados.

Diez días después, el 24 de noviembre, y tras la aprobación de la modificatoria de los S/ 135 mil, el jefe de Asesoría Jurídica, José Bocanegra, solicitó de manera urgente la contratación de un profesional en Derecho para su área, a través del Oficio N.° 000332-2025 dirigido a Arriola Navarrete.

Consultado por Correo, el gerente de Educación, Jhonny Arévalo, rechazó las acusaciones, asegurando que todas las decisiones de la gerencia se ajustan a la ley y no presentan irregularidades.