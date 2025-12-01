La Gerencia Regional de Educación (GRED) de Lambayeque deberá iniciar acciones por el pago de asignaciones económicas sin el debido sustento legal en la Escuela Superior de Formación Artística “Ernesto López Mindreau”.

Informe de control

El Órgano de Control Institucional (OCI), mediante el informe N° 037-2025, recomendó investigar a los funcionarios José Mario Díaz Valdiviezo y Eriberto Flores Ramos. Además, la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República (CGR) impulsará un proceso judicial en la vía civil para recuperar S/703,205.

Se indicó al gerente de Educación, Jhonny Arévalo Arriaga, la necesidad de elaborar normativa interna que regule pagos por revisión de tesis, jurados y Documentos Sustentatorios de Obras Artísticas (DSOA), así como gastos con Fondos de Caja Chica, Recursos Directamente Recaudados y contrataciones mayores a 8 UIT.

Entre 2022 y 2024, se aprobaron y pagaron asignaciones a personal directivo, docente y administrativo sin sustento normativo, afectando la administración financiera y generando un perjuicio económico considerable.

Se recomienda que la GRED y la escuela elaboren documentos de gestión para justificar encargaturas y regularizar los pagos.