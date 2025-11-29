La tan esperada obra de mejoramiento de la avenida Miguel Grau, en el pueblo joven del mismo nombre ubicado en Paucarpata, empezó con problemas que ponen en riesgo su avance, según el Hito de Control N.º 028-2025-OCI/1305-SCC.

El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 12 millones de soles y un plazo de 210 días. El primer problema detectado es que el expediente técnico no consideró que en la misma avenida existe un proyecto de drenaje pluvial pendiente desde 2007. Ese obra contempla canales, colectores y reposición de pavimento, algo que debió coordinarse antes de iniciar la obra vial.

Por no haberlo hecho, ahora se evalúa cambiar el tipo de pavimento, dejar el asfalto y pasar al adoquinado para evitar que una futura intervención rompa nuevamente la vía. Esto obliga a un rediseño completo y la elaboración de un adicional de obra, lo que impacta la ruta crítica y frena otros frentes de trabajo.

El avance tampoco va como estaba previsto. Algunas partidas claves, como rotura de pavimento antiguo, perfilado de subrasante, base granular, bermas y veredas, no tenían avance al 17 de noviembre, pese a estar programadas para octubre e inicios de noviembre.

A estos problemas técnicos se suma una falta de transparencia, ya que en Infobras, el proyecto aún figura como “Sin Ejecución”, sin datos de avance, sin cronograma y sin información mínima, pese a que ya está en marcha.

Asimismo, la Contraloría advierte que no existen servicios higiénicos operativos para los obreros; según la norma deberían tener al menos dos inodoros, cuatro lavatorios, dos duchas y un urinario, pero no hay ninguno. El comedor es improvisado, los vestuarios no cuentan con casilleros suficientes y el almacén principal estaba cerrado y sin áreas de carga y descarga definidas.

Ahora la Municipalidad de Paucarpata debe informar qué medidas tomará para corregir estos problemas y evitar que la obra siga acumulando riesgos.