Según el Mapa de Peligros elaborado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el distrito de Paucarpata enfrenta una grave amenaza ante una posible erupción del volcán Misti, ubicado a tan solo 16 kilómetros de distancia. Este estudio indica que aproximadamente 3 mil hogares se encuentran en riesgo directo por encontrarse en las riberas de quebradas.

John Cruz, vulcanólogo del IGP, destacó que el peligro por un posible de lahares involucra a cerca de 12 mil pobladores de los 131,000 habitantes del distrito. La situación es crítica para quienes residen cerca de las riberas de quebradas como Huarangal, Pozo Negro y el río Andamayo. De acuerdo al mapa, del total de 3 mil viviendas, se identificaron 902 viviendas en “alto peligro”, 1,721 en “peligro moderado” y 393 en “bajo peligro”. Entre las asociaciones afectadas se encuentran Nueva Esperanza, Porvenir, Miguel Grau (zonas A y D), Santa Fe de Miguel Grau, 29 de Agosto, Villa Pacífico Mariscal Nieto, Villa Ecológica San Antonio y Villa Primavera José María Arguedas Ciudad Blanca, entre otras.

En caso de producirse avalanchas a consecuencia de una erupción, un total de 4,562 viviendas podrían verse afectadas. Además, la amenaza de flujos piroclásticos podría impactar a 117 hogares. La evaluación también revela que en las zonas de peligro se encuentran una comisaría, 34 instituciones educativas y tres centros de salud. Es importante considerar que, ante una posible emisión de cenizas, toda la población podría estar en riesgo.

La evaluación de la exposición del distrito a los peligros volcánicos del Misti y su contribución a un plan de contingencia fue presentada por el presidente ejecutivo del IGP al alcalde de la municipalidad de Paucarpata en una ceremonia realizada esta mañana en el Colegio de Arquitectos.

Ante la gravedad de la situación, el IGP recomendó a la municipalidad llevar a cabo dos simulacros de evacuación al año, dirigidos hacia los albergues temporales establecidos tanto en Paucarpata como en La Joya.