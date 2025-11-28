Con gran acogida, cerca de un centenar de estudiantes de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) de Arequipa participaron del primer taller descentralizado “Voz Universitaria”, organizada por IDEA internacional, donde el principal objetivo es trasladar la inquietud de los jóvenes hacia las autoridades políticas.

Bajo ese contexto, los 91 asistentes al taller realizado en la biblioteca de la Torre Santa María dejaron en claro que el principal problema en la ciudad de Arequipa es el tráfico en el transporte público. Es importante precisar que los participantes pertenecen a 20 carreras profesionales de la casa superior de estudios.

En un primer momento, los estudiantes sostuvieron conversaciones con sus compañeros cercanos sobre aquello que les indigna o un problema diario, “el Estado no toma en cuenta a su población, muchas de las leyes son de otros países, los traen acá y piensan que va a funcionar, pero no es así”, expresó uno de los estudiantes ante esta consulta.

CUESTIONES

Otros problemas discutidos fueron la estigmatización de la salud mental, la falta de responsabilidad en los cargos públicos, la insensibilidad y la censura de la libertad de expresión, “no somos tan empáticos como deberíamos y eso nos deshumaniza”, manifestó uno de los jóvenes.

Como parte de la mecánica realizada en el taller, a los jóvenes se les planteó la pregunta de “¿qué haría si fueran presidentes por un día?”, la misma que se trabajó en grupos, algunas respuestas se centraron en la convocatoria a mesas de diálogo con la comunidad para hallar soluciones a los problemas que aquejan a la Nación. “Lo primero que se debería hacer sería considerar una reorganización de la presidencia para dar el primer paso”, expresó otra de las voces asistentes.

A su vez, el representante de IDEA Internacional, Luis Egusquiza, realizó alcances a los estudiantes sobre las competencias de los municipios distritales, provinciales, gobiernos regionales y del Congreso, con la intención de presentar con mayor claridad la función exclusiva de cada entidad pública, para focalizar las inquietudes en la audiencia que se realizará en el auditorio de la Torre Santa María desde las 9:00 horas.

Las autoridades deberán responder ante temas de corrupción, gestión pública, educación, salud, medio ambiente, gestión de residuos sólidos, entre otros.

Para esta audiencia se tendrá la participación de la congresista Diana Gonzales, el representante del Gobierno Regional de Arequipa, el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, y el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger.

En el acto protocolar de inauguración estuvieron presentes el rector de la UCSM, Jorge Luis Cáceres, la editora de Economía de El Comercio, María Rosa Villalobos y el representante de IDEA Internacional.