Son más de mil 200 jóvenes del sur los que reciben el apoyo integral de empresas mineras para seguir estudios profesionales en carreras bajo la modalidad virtual con el apoyo de mineras, empresas regionales y la Universidad Católica Santa María (UCSM).

La Beca Joven permite a los estudiantes conocer tecnología y metodología aplicada a la solución de problemas en distintas áreas y con la posibilidad de ingresar al mercado minero y empresarial. Se realiza en coordinación entre Terminal Internacional del Sur (TISUR) Southern Perú, Anglo American, Grupo Gloria y la UCSM.

Además, los 10 mejores estudiantes de colegios regionales serán becados en 2026 para cursar estudios superiores en la UCSM con todo pagado por las empresas.

Esta propuesta educativa y otras más, se dieron a conocer en el stand de la UCSM en la feria EXTEMIN, que se realiza en la convención minera PERUMIN 37.

Debido a la alianza entre instituciones, los becarios siguen estudios universitarios en la UCSM en 13 especialidades. La iniciativa, que comprende tecnología, innovación y un enfoque descentralizado, busca cerrar brechas educativas y construir oportunidades para las nuevas generaciones.

Cabe mencionar que el stand de la UCSM, fue inaugurado el martes 23 de septiembre a las 11:00 horas por el Rector de la UCSM, Jorge Luis Cáceres Arce quien estuvo acompañado de Máximo Rondón Rondón, Vicerrector de Investigación y Fernando Farfán Delgado, Vicerrector Administrativo, así como de la Directora de la Escuela de Pisgrsdo y las decanas y decanos de las diversas facultades de la casa Santamariana.