El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, afirmó que la ceremonia de clausura de PERUMIN 37 será presidida por la presidenta de la República, Dina Boluarte, acompañada de otros ministros de Estado.

“El día viernes la presidenta de la República viene al PERUMIN 37 acompañada por el Premier (Eduardo Arana) y demás ministros, viene a clausurar PERUMIN qué es todo un éxito”, manifestó tras una charla dentro del Centro de Convenciones Cerro Juli.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, también confirmó la presencia de la presidenta para este viernes 26 de septiembre de no mediar algún contratiempo.

“Hasta donde yo tengo conocimiento, ella va a estar aquí”, afirmó Maurate, quien además indicó que todas las inversiones internacionales son bienvenidas, en referencia a las recientes declaraciones de la mandataria en Estados Unidos, donde manifestó que la inauguración del puerto de Chancay no gustó al gobierno de Donald Trump.