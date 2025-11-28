Los dirigentes del centro poblado de Pucchún, en la provincia de Camaná, se reunieron el 24 de noviembre para conformar una comisión destinada a respaldar la viabilidad del proyecto distrital, mediante el proyecto de Ley N.º 12311 que fue presentado en octubre por el congresista Esdras Medina.

Como parte de los avances del proyecto, se identificaron dos tareas prioritarias: la actualización del DNI de los pobladores de Pucchún y la definición del límite territorial del sector. Ambos pasos se encuentra en el proceso administrativo, afirmó Fernando Riega Pizarro, representante de los pobladores.

Informaron que el proyecto se encuentra en evaluación técnica, administrativa y verificación del cumplimiento normativo para la creación del distrito de Pucchún en la provincia de Camaná, región Arequipa.

PROYECTO

El congresista Esdras Medina señaló que la creación del distrito de Pucchún permitirá tener más autonomía para decidir sobre sus recursos, obras y desarrollo. Mejorará la atención a los vecinos, con servicios públicos más cercanos e impulsará su crecimiento económico, social y cultural.

El legislador recalcó que el proceso de distritalización incluye la elaboración de estudios técnicos por parte del Poder Ejecutivo y el Gobierno Regional de Arequipa, según lo establece la ley vigente.