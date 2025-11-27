Más del 70 % de los 241 establecimientos de salud de la región —entre puestos, centros y hospitales— funciona en infraestructuras deterioradas o con ambientes inhabitables, reconoció ayer el gerente regional de Salud, Walter Oporto. Señaló que esta precariedad afecta tanto a las ocho provincias y que no se tiene el presupuesto necesario para mejorar estos locales, ya que la demanda supera los miles de millones de soles.

Oporto explicó que, aunque el deterioro es generalizado, actualmente solo alrededor de 20 establecimientos están en proceso de construcción o mejoramiento. Mencionó que se avanza en obras como Cabanaconde (Caylloma), Huancarqui (Castilla), Corire (Caylloma) y Chuquibamba (Condesuyos). Solo en esos cuatro la inversión supera los 100 millones de soles.

El funcionario indicó que la necesidad supera largamente la capacidad de inversión regional, y que el GRA solo puede actuar de manera progresiva según la disponibilidad de recursos y priorización. “Estamos mejorando 20 establecimientos que fueron los priorizados. Lamentablemente el sector salud fue abandonado desde hace años, por eso la mayoría de centros de salud están en pésimas condiciones”, refirió.

El gerente también informó que los hospitales Camaná y Maritza Campos siguen a la espera de la autorización para el endeudamiento interno que permita culminar su construcción.

Aunque el financiamiento ya fue gestionado, la aprobación depende de la Contraloría y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidades que aún no emiten pronunciamiento. “Eso no depende de nosotros; esperamos que sea pronto”, dijo.

Reconoció que los plazos son ajustados, pues el Gobierno Regional se ha propuesto poner en funcionamiento ambos hospitales antes de terminar su gestión. Sin embargo, insistió en que la continuidad de las obras dependerá de la decisión del MEF.