Esta mañana, una mujer de unos 55 años, falleció bajo las ruedas de una unidad de transporte público que la arrolló mientras retornaba a su vivienda luego de dar de comer a animales de la calle, en el distrito arequipeño de José Luis Bustamante y Rivero.

La unidad de placa V8R-952 de la empresa Mega Bus que presta servicio al distrito de Hunter, atropelló a la mujer aún no indetificada a las 5 de la mañana en el carril auxiliar de la avenida Andrés Avelino Cáceres que pasa frente al mercado 4 de Agosto de la plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres.

Segun los comerciantes del lugar, la mujer viviría por la zona y todas las mañanas salía de su casa para alimentar a los perros vagabundos. Esta madrugada, la víctima cruzó la vía para alimentar a los canes a un costado del puente elevado.

A esa hora, el tránsito vehicular por la zona es sumamente congestionado por la presencia de unidades informales que la mujer intentó sortear para retornar a su casa, siendo atropellada por la cúster de transporte a unos 25 metros del crucero peatonal.

Pese a la hora del accidente, el cuerpo de la mujer continúa tirado en la pista debido a que se espera la presencia del fiscal de turno para proceder con su identificación y diligencias de identificación. El chófer quedó detenido en la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero.