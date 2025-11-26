La Región Policial de Arequipa desarrolló una Feria Informativa con la participación de diversas unidades especializadas, como parte de las actividades por su próximo aniversario institucional, que se celebrará el 6 de diciembre. La jornada congregó a decenas de ciudadanos interesados en conocer más sobre el trabajo preventivo y operativo que realiza la Policía Nacional.

En stands debidamente acondicionados, los efectivos brindaron orientación sobre las acciones que deben adoptar los vecinos ante la ocurrencia de un delito. Cada unidad explicó sus funciones y mostró a la población las herramientas que emplean para enfrentar diferentes tipos de emergencias y hechos delictivos.

Durante la actividad, los agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) informaron que, en lo que va del año, se han registrado 138 accidentes en la región, con un lamentable saldo de 124 fallecidos y 241 heridos. Los especialistas explicaron las principales causas y recalcaron la importancia de respetar las normas de tránsito.

Asimismo, el personal de la unidad Antidrogas expuso las consecuencias del consumo y la comercialización de sustancias ilícitas. Los agentes detallaron cómo operan las organizaciones dedicadas a este delito y alertaron sobre los riesgos para la salud y la seguridad ciudadana.

Por su parte, el suboficial PNP Roger Apaza, representante de la unidad de Alta Tecnología, explicó que su área se encarga de investigar los delitos cometidos en el ciberespacio. “Hacemos campañas de prevención y concientización a los usuarios con acceso a Internet para que tengan cuidado al brindar contraseñas o aceptar invitaciones. También realizamos charlas preventivas en colegios, pues muchos menores usan los celulares de sus padres, quienes son los principales responsables”, indicó.

La feria permitió a la población interactuar directamente con los agentes y conocer de cerca el trabajo que realiza la Policía Nacional en sus diferentes especialidades, reforzando así la cultura de prevención y colaboración ciudadana.