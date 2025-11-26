Esta semana, Deysi Callo llegó nuevamente desde Puno, como lo ha hecho cada siete días durante el último mes, para presentarse en el laboratorio del Hospital Regional Honorio Delgado con la esperanza de hacerse los exámenes que necesita para controlar su lupus. Pero, la respuesta del personal fue la misma que ha recibido, “no hay insumos”. Así como ella, decenas de pacientes están siendo afectados por la crisis que atraviesa el área tan esencial para realizar diagnósticos y tratamientos.

Deysi se siente muy afectada pues sin las pruebas Anti-DNA y los componentes C3 y C4,imprescindibles para evaluar si su enfermedad está activa y si existe riesgo de daño renal u otras complicaciones, su médico no puede ajustar su tratamiento ni garantizar que su salud no esté empeorando. “Vengo, pregunto y siempre me dicen que no hay. No sé qué hacer”, lamentó la paciente.

REALIDAD

Correo consultó el problema con Roxana Aro, jefa de laboratorio, pero se excusó diciendo que no podía declarar. Sin embargo, fuentes consultadas en el nosocomio indicaron que la falta de reactivos ha paralizado cerca del 40% de los exámenes de laboratorio. Los insumos se han ido agotando desde hace meses y la reposición no llega, dejando en suspenso la atención de personas con enfermedades crónicas y casos críticos el de Deysi o el de Gabriel Condori que sufrió quemaduras por una deflagración de gas en su vivienda en Alto Selva Alegre.

Los médicos de la unidad de quemados le pidieron un análisis que su esposa lo tuvo que hacer fuera para confirmar que el herido tiene una infección que ahora deben combatir en el hospital.

Según personal del hospital, el déficit se originó por falta de presupuesto y escasa gestión para asegurar nuevas adquisiciones. Y lo más preocupante es que el problema podría extenderse durante los primeros meses del próximo año debido a la demora habitual de las licitaciones públicas.