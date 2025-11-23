El gobernador regional, Rohel Sánchez, informó que nueve obras enfrentaron demoras este año debido a conflictos generados por algunos integrantes de los comités de obra, grupos que operan en los frentes de construcción y que incluyen a miembros de Construcción Civil.

La autoridad precisó que estas inconductas no corresponden al sindicato formal de Construcción Civil, sino a representantes como supervisores u otros que condicionaban el ingreso o salida de trabajadores, en consecuencia afectó el normal avance de los proyectos.

Entre esos proyectos están la construcción de vías en los sectores de Miramar, Las Tres Cruces, Alto Las Cruces e Inclán, en Mollendo. Así como el de Terramesh en Cerro Colorado, donde los comités imponían restricciones injustificadas o exigencias que no formaban parte de los acuerdos laborales.

DAÑOS

Según el gobernador, estas prácticas generaron tensiones internas y paralizaciones temporales en varios frentes de trabajo, obligando a detener labores y reprogramar. Asimismo, volvió a calificar de extorsiones este tipo de conductas y que se denunciará en caso corresponda.

“Hemos encontrado inconductas en Miramar, allá en Mollendo, en Characato, en Terramesh o también en algunas otras provincias, situaciones que algunos integrantes de estos comités no están haciendo su producción como corresponde, están condicionando que algunos trabajadores no ingresen, que otros ingresen”, refirió.

Para enfrentar este problema, el gobernador aseguró que realizó coordinaciones con autoridades locales y equipos de supervisión. En el caso de Mollendo, por ejemplo, se incorporó al alcalde provincial como presidente del comité de vigilancia, con el fin de reforzar el control ciudadano y prevenir nuevos conflictos entre trabajadores y dirigentes de obra.