El gobernador Rohel Sánchez generó controversia al aparentemente utilizar el personal y el equipo logístico del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para publicar videos y fotografías en su cuenta personal de TikTok. Estas grabaciones no son simples clips, sino que muestran un cuidadoso trabajo de edición que puede llevar minutos e incluso horas, incluyendo imágenes captadas por drones.

Uno de los últimos videos, compartido el miércoles, muestra al gobernador amenazando a los trabajadores de Construcción Civil para terminar los trabajos antes del 10 de diciembre. De lo contrario, advirtió que paralizaría la obra y la tercerizaría, alegando estar cansado de las constantes interrupciones provocadas por el Comité de Obra. El video incluye un sello de marca de agua que dice “Rohel Sánchez”. Curiosamente, un día después (ayer en la tarde), una versión editada del video fue publicada en la cuenta oficial de Facebook del GRA.

POSTURAS

El consejero Aarón Maldonado aplaudió al gobernador la mañana de ayer por pronunciarse en contra de los comités de obra, pero consideró que el video debió publicarse en la cuenta institucional y no en su cuenta personal (antes de la publicación en Facebook). Maldonado optó por no pronunciarse sobre el uso de los equipos, y criticó al Jurado Nacional de Elecciones por limitar y censurar las publicaciones de las autoridades, considerándolas como proselitismo político.

Por otro lado, su colega César Huamantuma afirmó que enviará los videos al Jurado Nacional de Elecciones para que se investigue el asunto. Huamantuma recordó que fue el propio gobernador quien envió un documento a los consejeros sobre las restricciones para no violar los principios de neutralidad o incurrir en proselitismo político. Según Huamantuma, el uso de recursos y personal del GRA para fines personales podría constituir el delito de peculado.