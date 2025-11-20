El alcalde distrital de Socabaya, Roberto Muñoz, sumará una denuncia más a su repertorio, luego de que el Jurado Especial Electoral (JEE) Arequipa 2 determinara que la autoridad edil incurrió en infracción electoral, específicamente contra la neutralidad, luego de ser grabado en octubre realizando actividad proselitista en el Cono Norte.

La denuncia fue presentada por la jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, Andrea Sarayasi, el 30 de octubre. En imágenes difundidas a través del medio “Último Minuto Arequipa” se observa a Muñoz Pinto ofreciendo puestos de trabajo.

“Todos los que quieran trabajar podrán ir al Gobierno Regional de Arequipa y van a tener empleo”, expresó desde la tolva de una camioneta repleta de aves, se lee en el expediente N° EG.2026011149, asimismo, en otro video se presenta a la autoridad como JR y candidato a la Región.

El uso de pollos, así como la verter expresiones a favor suyo y de otras personas relacionadas al Movimiento Regional Arequipa Avancemos, cuyo símbolo es un pollo, fue determinante para que el órgano electoral determinara la infracción.

Cabe señalar que, en primera instancia, el informe de fiscalización presentado por el coordinador de Fiscalización del JEE Arequipa 2 concluyó que Roberto Muñoz no veneró el principio de neutralidad, no obstante, tras seguir el proceso, finalmente el JEE Arequipa 2 determinó que la autoridad edil incurrió en infracción electoral.

Este expediente fue remitido el 8 de noviembre, dándole un plazo de 3 días hábiles para presentar un recurso impugnatorio, el cual no fue presentado hasta el 12 de noviembre quedando consentida la resolución.

Tras ser notificado el 18 de noviembre, se dispuso la remisión de los actuados del expediente al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República a la Municipalidad Distrital de Socabaya.