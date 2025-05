María Chávez, Miss Socabaya, denunció públicamente a la Municipalidad Distrital de Socabaya por presunto maltrato y discriminación tras ser desplazada durante el desfile escolar por los 230° Aniversario del distrito, en el que se le impidió ocupar su lugar en el estrado oficial y se colocó a otra persona en su lugar.

El hecho se realizó al medio día de este viernes 30 de mayo. La joven explicó que todo comenzó antes del desfile, pues aseguró que llegó minutos antes y se dio con la sorpresa de que una de sus compañeras (Miss Turismo) habría ocupado su lugar en el Paseo de la Bandera.

En su reemplazo pasó la candidata que ocupó el segundo lugar (Miss Turismo). “Me dijeron que me colocara ‘así nomás’. Cuando me preparaba para desfilar, colocaron a la otra señorita al lado del alcalde Roberto Muñoz. Yo pregunté donde debía ir, pero ya estaba ocupando el lugar que me correspondía”, dijo María Chávez en Radio Melodía.

María Chávez se dirigió al estrado para ocupar su lugar, pero le pidieron que se sentara atrás. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando al lado del alcalde Roberto Muñoz, se sentó Mayte Deza, miss Turismo y segunda finalista del certamen.

María Chávez Vives reclamó, pero al bajar del estrado, ya no la dejaron subir.

“A la señorita la ponen al lado del alcalde, en el sitio que me indicaron que yo no podía estar. Busco a la funcionaria que me indicó ello y me dijo que por órdenes del alcalde, la señorita tenía que estar a su costado”, apuntó.

PRONUNCIAMIENTO DE MUNICIPALIDAD DE SOCABAYA

Durante la tarde, el municipio de Socabaya se pronunció y rechazó estas versiones. Gino Valdivia, asesor de la gerencia de Desarrollo Social del municipio de Socabaya, explicó que la Miss Socabaya sí tenía un lugar asignado en el estrado.

“Esta comuna promueve un trato equitativo entre todos los miembros, respetuoso de todas las misses (...) Rechazamos cualquier versión tendenciosa en esta actividad. Llegó la Señorita Turismo primero”, dijo el funcionario del municipio.

Asimismo, en la conferencia de prensa, la señorita Miss Turismo, Mayte Deza, alegó que sí hubo agresión por parte del padre de María Chávez.