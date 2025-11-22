La Contraloría detectó tres irregularidades en la obra de mejoramiento turístico del Castillo Forga, en Mollendo, Islay. Advierte que la primera valorización incluye metrados de cercos provisionales que no fueron ejecutados, pese a haberse aprobado y valorizado como avance de obra.

Además, el monitoreo de calidad de aire y niveles de ruido, no son ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico, pese a que estaban programadas para el primer mes o periodo de ejecución, lo que podría afectar el control ambiental.

Tampoco se tiene el cronograma de obra actualizado, pues los trabajos empezaron el 23 de setiembre de este año y a la fecha del informe no se registra la ejecución avanzada.

Asimismo, durante las inspecciones del 9 y 10 de octubre, el ente de control verificó que no estaba presente el residente de obra, ni varios de los especialistas ofrecidos por la empresa Aro Constructora y Mineros EIRL, encargada de la ejecución. La ausencia de este personal clave afectaría la dirección técnica y podría derivar en riesgos en la calidad de los trabajos, pagos por contraprestaciones no recibidas y penalidades contractuales.

Ante ello, la Contraloría remitió las recomendaciones a la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo para corregir las situaciones advertidas.