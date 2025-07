Después de 15 años solicitando la restauración del Castillo Forja, situado en ciudad de Mollendo (Islay), la tarde de este lunes se publicó en el sistema de SEACE de la entrega de la buena pro a la empresa Aro Constructora y Mineros EIRL con un presupuesto que supera los S/25 millones.

Es así que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del comité especial para la adjudicación de la ejecución de la obra Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos del Castillo Forga dio a conocer este avance.

Además, determinó que conforme a ley de contrataciones públicas se debe de esperar para el consentimiento de la buena pro aproximadamente 5 días hábiles, después de consentida la buena pro, la empresa tendrá un plazo de 8 días hábiles para el perfeccionamiento del contrato.

CASO

El comité de selección, conformado por tres miembros, evaluó las propuestas presentadas por tres postores. Solo ARO Constructora y Minero EIRL cumplió con todos los requisitos técnicos, económicos y legales, obteniendo un puntaje técnico de 95 y económico de 100.

Según la publicación de otorgamiento, los consorcios Mollendo y Urbanístico fueron descalificados por no acreditar la experiencia mínima en obras similares, no cumplir con los años exigidos para personal clave y no presentar adecuadamente la documentación que respalde el equipamiento estratégico.

El proyecto ejecutado a través del Plan COPESCO beneficiaría a más de 96 mil habitantes y en caso de no presentar observaciones, los trabajos podría empezar en el próximo mes, según el regidor provincial de Islay, José Toledo Condori.

“Ha sido observada en relación con el trabajo desarrollado de esta empresa en otros lugares y eso se debe subsanar. Todo depende del Gobierno, y que no se retrase como la entrega de la buena pro por temas de administración”, sostuvo.