Entregaron hoy el terreno para el inico de la obra de mejoraminto y ampliación de los servicios turísticos en el Castillo Forga, ubicado en la ciudad de Mollendo, provincia de Islay. Se estableció 570 días de ejecución y más de 25 millones de soles de presupuesto.

La obra es financiada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turimo (Mincetur), mediante la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET). La ejeccución de los trabajos estará a cargo de la empresa ARO Constructora y Mineros E.I.R.L.

Maqueta virtual en el Castillo Forga. Foto: difusión.

Director ejecutivo de UICET, Mirozaqui Ramírez, señaló que la obra en el Castillo Forga estaba postergada hace 15 años porque las autoridades no le daban el valor potencial en turismo

“La ministra (Úrsula León) vino hace unos meses a Mollendo y ofreció que la obra se haga realidad. Había el expediente técnico y no había el recurso hasta la decisión acertada de la ministra en el Castillo Forga. La primera convocatoria se cayó y en la segunda se evaluó a una empresa sólida como ARO Constructora”, señaló Ramírez.

El representante de Aro Constructora señaló que en 20 días comenzarán con los trabajos en el cerco perimétrico y andamios alredeor del Castillo Forga. “Para el reforamiento y tratamiento de la restauración que se va hacer. Vamos bien con los plazos, hemos trabajado en otros proyectos y hemos cumplido”, dijo.

LA OBRA

La inversión en la obra es de S/ 25’146,147.64, cuya adjudicación tuvo lugar el 21 de julio, tendrá un plazo de ejecución de 570 días calendario. El acuerdo se firmó el 22 de agosto para la restauración y modernización de uno de los principales atractivos del litoral mollendino.

El proyecto integral contempla la ampliación de los espacios existentes, la mejora sustancial de los servicios básicos y la optimización de la accesibilidad para todos los visitantes. Se estima que más de 96 mil habitantes se beneficiarán directamente de esta iniciativa.