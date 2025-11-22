El 7 de julio, la Municipalidad Provincial de Castilla envió una carta notarial a la empresa China Tiesiju sucursal del Perú para la resolución del contrato de la construcción de la carretera Ayo – Andamayo, la cual actualmente se encuentra en un proceso arbitral y que requerirá de 80 millones de soles el próximo año para su continuidad, así lo aseguró el alcalde de Castilla, Renzo Pastor.

Este proyecto iniciado en febrero del 2022, reduciría el tiempo de viaje de 5 a 1 hora, sin embargo, por una mala formulación del expediente técnico, tal y como afirmó la autoridad edil, tuvo una primera suspensión en abril del 2024, siendo retomada hacia finales del mismo año.

Renzo Pastor acusó del incumplimiento por parte de la empresa china, “es una empresa china que lamentablemente no cumplió los requerimientos que tenía, la obra estaba al 33 % de avance físico y esto de alguna manera ya significa resolverlo”, sostuvo sobre ello.

DOCUMENTO

Con la resolución del contrato, la comuna provincial y la contratista se fueron a un arbitraje en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa hace dos meses, por lo que aún están a la espera del pronunciamiento del Tribunal Arbitral para ver cuál de las partes tiene la razón, considerando que la contratista atribuye el retraso a un mal expediente técnico.

Mientras el proceso arbitral continua, la Municipalidad Provincial de Castilla realizó la liquidación de la obra y el saldo de la misma, obteniendo como resultado la actualización del presupuesto. Sobre ello, Pastor aseguró que se requeriría de 120 millones de soles para que se termine, de los cuales 80 millones de soles deben ser asignados para el próximo año.

“Justamente estamos viendo para hacer un convenio con el Gobierno Regional de repente para que nos apoyen en el proceso de evaluación del expediente”, aseguró el burgomaestre. Cabe señalar que este año se asignó 31 millones de soles, pero solo se ejecutó el 10 %.