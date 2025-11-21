La Policía Nacional informó que el tránsito vehicular en el kilómetro 732 de la Carretera Panamericana Sur, en el distrito de Atico (Caravelí), se encuentra completamente bloqueado en ambos carriles debido al desprendimiento de rocas ocurrido la tarde de este viernes 21 de noviembre.

El hecho se reportó al promediar las 3:50 de la tarde. Según indicaron, no habría pasada por más de dos días, debido a la magnitud del hecho.

Personal de la Policía constató que rocas de los cerros colindantes cayeron sobre la vía, cubriendo un tramo de aproximadamente 20 a 30 metros. Como se recuerda, este mismo suceso ocurrió el pasado lunes 17 de noviembre, dejando a pasajeros y conductores varados por más de 12 horas.

Agentes de la Policía permanecen en la zona para ordenar el tránsito y prevenir riesgos. Asimismo, se comunicó al peaje de Atico para que restrinja el pase de vehículos hacia el sur, así como a la comisaría de Ocoña.

Por su parte, recomendaron a los conductores y pasajeros a tomar las precauciones necesarias.