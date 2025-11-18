El tránsito en la Carretera Panamericana Sur, registrada a la altura de Quebrada Honda, distrito de Atico, permanece restringido, luego del deslizamiento de rocas y piedras registrado la tarde de ayer (lunes).

La Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial informó que los trabajos de limpieza se realizan en el km 732 de la vía, donde el derrumbe bloqueó por completo el paso.

Los trabajos comenzaron a las 06:00 horas, se contó con una excavadora y una cargadora. Se prevé que a partir de las 9:00 horas se reabrirá un solo carril de la vía (norte a sur) para restablecer el tránsito vehicular de manera parcial. Además, el personal permanece en los extremos del tramo de vía a fin de mantener el orden y seguridad.

A los trabajos se han sumado pobladores, pasajeros, quienes colaboran en el despeje de la vía.

Personas ayudan a despejar la vía Panamericana Sur, en Atico. Foto: Difusión.

Como se conoce, el reporte de deslizamiento de rocas se dio a las 19:00 horas de ayer, paralizando por completo el tránsito y dejando a decenas de vehículos varados por más de 12 horas.

Derrumbe de rocas en Atico, Caravelí. Foto: Difusión.