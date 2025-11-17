La madrugada de este lunes, un desconocido detonó un artefacto explosivo en el frontis de la Municipalidad Distrital de Atico, provincia de Caravelí, ocasionando la rotura de ventanas y gran estruendo que afectó la tranquilidad de los pobladores.

Personal de Serenazgo acudió de inmediato al lugar y halló un cartucho de dinamita. Además, cámaras de seguridad captaron que el varón llegó al promediar las 12 de la madrugada, dejando el artefacto explosivo. Así también, se halló un mensaje que decía “Kalpa Renace x100pre”.

Al respecto, el municipio emitió un comunicado manifestando que algunos ambientes y/o oficinas quedaron inoperativos, por lo que se suspendió las labores y atención al público hasta nuevo aviso, mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes

Al respecto, el alcalde distrital, Julio Candia Ramos, confirmó el hecho y expresó que “nunca había ocurrido algo así y menos contra la municipalidad”. Informó también que la persona no es de Atico, sino foránea.

“El video ya están en manos de la Policía, que está tras sus pasos (...) No hemos recibido llamada de extorsión o documento en la municipalidad o a mi persona. No tengo enemigos políticos, contrincantes. Es la primera vez que pasa esto nuestro distrito y nos causa preocupación”, explicó.

Atentado con explosivos en la Municipalidad Distrital de Atico, provincia de Caravelí. Foto: Difusión.

El caso ya está en manos de la Policía y se espera al personal especializado de la UDEX para determinar que tipo de explosivo se usó.