Un violento asalto terminó en tragedia la noche del 15 de noviembre en el distrito de La Joya, donde seis encapuchados asesinaron al agricultor Salomón Carbajal Castellanos (45) para robarle dinero y diversos objetos de valor. El ataque ocurrió aproximadamente a las 21:20 horas y ha generado profunda conmoción entre los vecinos de la zona.

Según la investigación preliminar de la Policía Nacional, la víctima llegó a su vivienda ubicada en el sector de La Curva, lateral 1, a bordo de su automóvil con placa V05-424. Lo acompañaban su pareja, identificada como F.P.Q. (45), y sus dos hijos, de 12 y 11 años. Al ingresar a la propiedad, fueron interceptados por seis sujetos encapuchados y armados que ya se encontraban apostados en los alrededores.

Los delincuentes dispararon cuatro veces contra el vehículo para obligar a la familia a descender. Luego, redujeron a la pareja y a los menores, quienes fueron llevados al patio de la vivienda y amarrados de pies y manos. Los ladrones mantuvieron bajo amenaza a los integrantes de la familia mientras ingresaban a los ambientes principales del domicilio junto con Carbajal Castellanos.

HECHO

En el interior de la vivienda, la víctima fue golpeada brutalmente antes de recibir dos disparos en el pecho, impactos que le causaron la muerte de manera inmediata. Desde el patio, los familiares escucharon las detonaciones sin poder auxiliarlo debido a las ataduras.

Los delincuentes escaparon llevándose 15 mil soles, de los cuales 10 mil pertenecían a la caja chica de la asociación de vivienda San Ausebio, además de una laptop, celulares y la camioneta Ford Ranger 2025 que se encontraba en la cochera. La Policía presume que los asaltantes conocían previamente la existencia del dinero y planificaron el ataque.

Minutos después, la pareja logró desatarse y pidió auxilio a los serenos del distrito y a la comisaría de La Joya, quienes llegaron al lugar para comenzar las diligencias correspondientes.

La Policía ha emitido una alerta en toda la región para ubicar la camioneta robada y dar con los responsables; sin embargo, hasta el momento, los resultados han sido negativos. El caso continúa en investigación.