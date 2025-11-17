Una joven pareja vivió anoche uno de los momentos más dramáticos de sus vidas cuando el auto en el que viajaban quedó prácticamente bajo las ruedas de un camión de carga con el que chocaron, en el kilómetro 1021 de la Carretera Panamericana Sur, en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay.

A las 22:45 horas del domingo, se registró el choque frontal de la camioneta de placa VAU-256, conducido por Roberto Andree Manchego, contra el tráiler de matrícula Z2D-899 con semirremolque Z2A-971, conducido por Víctor Manuel Rodríguez Carpio (57), que se dirigía hacia Ilo.

Aunque la camioneta quedó destrozada e hizo temer lo peor, los agentes de la Policía de Carreteras que se trasladaron al lugar pudieron rescatar con vida a Roberto Machego y a su acompañante Gabriela Zeballos Talavera, de 25 años, ambos heridos fueron evacuados en una ambulancia de la concesionaria Covinca hacia el hospital Alto Inclán de Mollendo donde los médicos atendieron sus lesiones.

El tránsito por el km 1025 es restringido debido a los trabajos que se realizan para retirar de la pista las unidades involucradas en el accidente.