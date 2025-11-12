Al menos 17 personas fallecieron y alrededor de 25 resultaron heridos luego de que el bus de la empresa de transporte interprovincial Llamosas se chocará frontalmente contra una camioneta para luego despistarse y acabar en lo profundo de un barranco de 200 metros, ubicado en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia arequipeña de Camaná.

La unidad de la empresa Llamosas con placa BCG-962, conducida por Marco Ruelas, había salido a las 8:30 de la noche de ayer del distrito de Chala, Caraveli, con destino a la ciudad de Arequipa y cerca de las 3 de la madrugada, cuando transitaba por el sepertín de curvas antes de llegar al puente Ocoña, colisionó frontalmente contra una camioneta con matrícula VCN-735, que circulaba en sentido contrario y según los primeras indagación habría invadido el carril contrario.

Policías realizaron labores de rescate de heridos. Foto: difusión.

Tras el impacto, el chofer del bus acabó perdiendo el control de la unidad y volcó por el barranco quedando destrozado sobre unas rocas, a escasos metros del río Ocoña. La camioneta quedó en medio de la pista bloqueando el paso vehicular.

En el lugar fallecieron al menos 17 personas, entre ellas el conductor del bus. El chófer de la camioneta quedó detenido en la comisaría de Ocoña, el dosaje cualitativo salió positivo.

Camioneta terminó en la carretera. Foto: difusión.

Personal de la Policía Nacional y bomberos de Camaná se trasladaron al lugar para proceder con el rescate de los sobrevivientes, quienes fueron trasladados a la posta médica de Ocoña y al hospital de Camaná, no se descarta referencias hacia el hospital Honorio Delgado Espinoza.

El tránsito vehicular por dicho tramo de la carretera Panamericana Sur quedó restringido por las labores de rescate de los heridos, así como el trabajo de recuperación de los cuerpos.

El kilómetro 780 es el mismo lugar donde hace siete años cayó una unidad de la empresa Rey Latino, dejando 44 personas fallecidas.

