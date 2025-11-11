Familiares de algunos pasajeros heridos en el despiste de ómnibus de la empresa Rayo Dorado, ocurrido el último fin de semana en la provincia de Espinar (Cusco), exigieron que la compañía de transporte se haga responsable de los gastos médicos de las víctimas que permanecen en la clínica San Juan de Dios, en Arequipa.

Entre los afectados se encuentra la madre de Joaquín Eduardo Quispe, Juana Quispe Huachaca, quien sufrió una grave lesión en la clavícula y tiene otras fracturas. Explicó que la intervención médica se realizó, más no la operación que necesita debido a la falta de recursos económicos.

“La clínica nos pide una garantía y está esperando el depósito para empezar con la operación. La empresa de transporte dice no tiene como solventar los gastos, hacen caso omiso. Somos de Arequipa, mi madre se estaba dirigiendo a Chumbivilcas”, sostuvo Joaquín, quien brindó el número Yape 993 659 063 para cualquier apoyo, ya que necesita de 45 mil soles.

Por su parte, Florentino Acero, esposo de otra paciente, indicó que su cónyuge tiene la columna fracturada y se encuentra en estado delicado.

Señaló que no son de la ciudad de Arequipa, sino de Chumbivilcas, por lo que también piden apoyo económico. En este caso, requieren de 50 mil soles. Para cualquier apoyo, el número Yape es 927 629 605 a nombre de Adán Acero (hijo).

Ambos familiares afirmaron desconocer si el chofer está detenido, por lo que exigen justicia, pues el accidente causó la muerte de 3 personas.