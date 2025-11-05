Juan Carlos Callacondo Velarde, gerente de Desarrollo Económico y Social del distrito de Sachaca, informó ayer que necesitan al menos 50 buses más de transporte público para cubrir el servicio en las zonas tradicionales.

El funcionario municipal señaló que inspectores de la Municipalidad Provincial de Arequipa realizan hace unos días operaciones en Sachaca de los buses de las empresa concesionarias Magabus y AQP Masivo.

“Se han dado cuenta que las empresas de transporte no han cumplido con sus palabras. Los inspectores están haciendo trabajo de campo para levantar y afianzar el proceso de sanción porque son empresas que trabaja bajo un marco normativo”, señaló.

Callacondo Velarde espera reunirse en los próximos días con Patricia Chirinos Rosas, quien asumió el cargo de gerenta de Transportes y Movilidad Sostenible, en reemplazo de David Hernández.

“Con la nueva gerenta esperamos tener reuniones para avanzar con el proceso implementado con el exgerente Hernández”, señaló.

CUESTIONADO

Juan Carlos Callacondo cuestionó que en tres años hayan pasado seis gerentes. “Eso no permite avanzar en ningún sitio en un proceso como el que estamos destinados. AQP Masivo dificulta la credibilidad y la percepción de la gente”, dijo.